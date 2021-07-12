Гимнастка Мельникова пожаловалась на перенос встречи с Путиным

Российская гимнастка Ангелина Мельникова, которая на Олимпийских играх в Токио завоевала одну золотую и две бронзовые медали, пожаловалась на перенос встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и продление карантина. Своими мыслями спортсменка поделилась на странице в Instagram.

Ранее стало известно, что все победители и призёры Игр-2020 были размещены в «Президент-отеле» для прохождения обязательного семидневного карантина перед встречей с главой государства. Изначально мероприятие было запланировано на 10 сентября. Однако в итоге встречу перенесли на 11-е число.

Ловите моё «крутое» настроение. У нас перенесли встречу на 11-е число. Поэтому +1 день тут. Именно поэтому я такая «весёлая», — написала Мельникова.

Ангелина Мельникова выиграла золото Олимпиады-2020 в командном многоборье. Одну бронзовую медаль гимнастка завоевала в личном многоборье, вторую — в вольных упражнениях.

Ранее сообщалось, что российский прыгун в воду, бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио Виктор Минибаев рассказал, почему не поехал на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Спортсмен признался, что лично ему неинтересна встреча с главой государства.