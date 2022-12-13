В ГД оценили призыв USOPC допустить российских спортсменов к Олимпиаде 2024 Депутат Свищев: призыв USOPC допустить россиян к Олимпиаде - лишь формальная рекомендация МОК

Фото: Gao Jing/XinHua/Global Look Press

К неожиданному заявлению Олимпийского комитета США о необходимости допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2024 года в Париже не стоит относиться с излишним оптимизмом, рассказал Lenta.ru депутат Госдумы Дмитрий Свищев. По его словам, этот призыв является лишь неформальной рекомендацией к МОК, но конечное решение будет именно за ним. Помимо того, USOPC все равно настаивает на сохранении ограничений для россиян. При этом парламентарий отметил, что российские спортсмены имеют все шансы посоревноваться во многих видах спорта несмотря на недостаток соревновательной практики.

Конечно, отсутствие соревновательной практики негативно влияет на форму, но, думаю, они справятся. Так что шансы посоревноваться по многим видам спорта есть, хотя, конечно, существуют проблемы с различными федерациями. Эти вопросы необходимо решать путем переговоров с иностранными коллегами, как бы сложно это ни было, — уточнил Свищев.

Депутат уточнил, что заявление ОК США сделано из прагматических мотивов, так как международные соревнования имеют ценность именно благодаря конкуренции, которая по некоторым направлениям невозможна без атлетов из России. Так, на недавнем Кубке мира по лыжным гонкам 9 из 19 первых мест заняли норвежцы, рассказал эксперт. Аналогичная ситуация наблюдается и в других видах спорта, в которых российские атлеты задают темп развития спорта.

Олимпийский комитет США ранее выступил за допуск российских спортсменов к участию в ОИ-2024 в Париже. Глава организации Сюзанна Лайонс уточнила, что возвращение должно состоятся под нейтральным флагом, так как в настоящий момент страна находится под санкциями. Также Лайонс пояснила, что в феврале 2022 года решение об отстранении россиян принималось как защитная мера, а сейчас, несмотря на продолжающийся конфликт на территории Украины, вопрос о безопасности спортсменов уже так остро не стоит.