В ГД назвали незаконным отстранение российских паралимпийцев за день до Игр

Решение Международного паралимпийского комитета (МПК) отстранить российских спортсменов от Игр в Пекине за день до соревнований является несправедливым и незаконным, заявил NEWS.ru глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищёв. Парламентарий отметил, что надеется на «победу здравого смысла» в МПК и новое решение — в пользу атлетов из РФ. Депутат также рассказал, что данный вердикт планируется оспорить.

Решение несправедливое и незаконное, к целям и духу паралимпийского движения отношения не имеет. Все прекрасно понимают, что наши паралимпийцы — одни из лучших во многих дисциплинах, и для некоторых это некий шанс пробиться повыше, что является спекуляцией. Кто-то поддался русофобской истерии, а другие, из-за того, что не такие сильные, решили подключиться. МПК должен проявлять жёсткость в данном вопросе, если претендует на статус серьёзной спортивной организации. Один раз сделаете — потом будет хаос, команды начнут группироваться, — подчеркнул Свищёв.

Накануне Паралимпийский комитет России (ПКР) выступил с заявлением относительно решения Международного паралимпийского комитета (МПК), который отстранил российских и белорусских атлетов от участия в Паралимпиаде в Пекине. В ПКР считают, что данное решение противоречит основным принципам спорта. Об этом говорится в заявлении, которое опубликовано на официальном сайте организации.

2 марта МПК допустил российских спортсменов до соревнований на Играх 2022 года в Пекине, но уже через сутки изменил своё решение и не допустил атлетов до соревнований. В ПКР отметили, что считают данное решение незаконным. Паралимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 13 марта.

Ранее президент МПК Эндрю Парсонс сообщил, что не собирался смешивать политику и спорт, но отстранение спортсменов из России и Белоруссии оказалось единственным выходом из непростой ситуации, которая произошла в Пекине. Сразу несколько национальных комитетов пригрозили сняться с соревнований, если россияне будут допущены до Паралимпиады.