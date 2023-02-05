В Эстонии озвучили план действий в случае допуска российских атлетов на ОИ Премьер-министр Эстонии Каллас: Таллин может бойкотировать ОИ-2024 в случае участия России

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что страна может бойкотировать Олимпийские игры в Париже в 2024 году в случае допуска спортсменов из России и Белоруссии, сообщает Reuters. Она отметил, что Таллин прилагает все усилия, чтобы убедить другие страны в «неправильности» присутствия на Олимпиаде-2024 российских и белорусских атлетов.

В настоящее время Эстония прилагает усилия, чтобы убедить друзей и союзников в неправильности присутствия на Олимпиаде-2024 россиян и белорусов. Следующий шаг — бойкот, — сказала Каллас.

Президент Эстонского олимпийского комитета Урмас Сыырумаа такую меру назвал крайней, так как этот шаг навредит своим спортсменам.

Ранее исполком МОК выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. В Комитете предложили не допускать до состязаний атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине.

При этом в МОК негативно отреагировали на угрозу Национального олимпийского комитета Украины бойкотировать Олимпийские игры, если к участию в соревнованиях допустят российских и белорусских спортсменов. В организации пояснили, что это противоречит основам олимпийского движения и принципам, за которые оно выступает.