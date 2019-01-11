В «Амуре» открестились от слухов об отставке тренера

Пресс-служба хоккейного клуба «Амур» не владеет информацией о возможной отставке главного тренера команды Николая Борщевского.
«Единственное, что можно сказать на данный момент, у пресс-службы такой информации нет. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказали корреспонденту News.ru в пресс-службе клуба.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что после отставки Борщевского его пост может занять Александр Гулявцев.
«Амур» занимает 12-е место из 13 возможных в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конференции «Восток».