В «Амуре» открестились от слухов об отставке тренера

https://news.ru/storage/news/8b858aa0cc0f4e179227a3082ad3fc9e/f55c6bd0-7465-47e1-a910-d22f3527dd2b_850.jpg vk.com/hcamur эксклюзивы

Пресс-служба хоккейного клуба «Амур» не владеет информацией о возможной отставке главного тренера команды Николая Борщевского.

«Единственное, что можно сказать на данный момент, у пресс-службы такой информации нет. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказали корреспонденту News.ru в пресс-службе клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что после отставки Борщевского его пост может занять Александр Гулявцев.

«Амур» занимает 12-е место из 13 возможных в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конференции «Восток».