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В «Амуре» открестились от слухов об отставке тренера

vk.com/hcamur эксклюзивы

спорт [ версия для печати ]

Пресс-служба хоккейного клуба «Амур» не владеет информацией о возможной отставке главного тренера команды Николая Борщевского.

«Единственное, что можно сказать на данный момент, у пресс-службы такой информации нет. Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть», — сказали корреспонденту News.ru в пресс-службе клуба.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что после отставки Борщевского его пост может занять Александр Гулявцев.

«Амур» занимает 12-е место из 13 возможных в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в конференции «Восток».


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