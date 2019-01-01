USADA требует пресечь допинговые «игры русских»

https://news.ru/storage/news/8a961578b26852db601abca5861cc0d1/0b919ef9-227e-47b9-a83d-b1fdb95a85cd_850.jpg Hyoung Chang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) наказать Россию из-за несоблюдения сроков по предоставлению образцов проб Московской антидопинговой лаборатории. Открытый доступ к данным до 31 декабря был одним из условий восстановления деятельности РУСАДА в сентябре прошлого года.

«Никто не удивлён, что дедлайн проигнорирован. Руководителям WADA пора пресечь игры русских и немедленно объявить о дисквалификации РУСАДА», — приводит слова Тайгарта The Associated Press.

Наказания для России потребовал и немецкий журналист Хайо Зеппельт, при активном содействии которого в мире спорта разразился скандал после зимней Олимпиады в Сочи.

Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.

Как сообщал News.ru, эксперты WADA не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хотя и получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. В связи с этим глава РУСАДА обратился с просьбой о содействии в этом вопросе к президенту Владимиру Путину.