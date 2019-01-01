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Зеппельт ждёт от WADA нового наказания для России

Petter Arvidson/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Россия вовремя не предоставила образцы проб Московской антидопинговой лаборатории, и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно каким-то образом отреагировать на это. Такую жёсткую позицию высказал немецкий журналист Хайо Зеппельт, при активном содействии которого в мире спорта разразился скандал после зимней Олимпиады в Сочи.

Предоставление необходимых данных до 31 декабря было одним из условий восстановления деятельности РУСАДА в сентябре 2018 года.

«После того как Россия не предоставила образцы проб до дедлайна 31 декабря, какой будет реакция WADA? Руководитель WADA Риди в сентябре говорил: „Если российские власти не предоставят доступ и не уложатся в сроки, РУСАДА снова дисквалифицируют“. Понятнее быть не может», — написал Зеппельт в своём микроблоге в Twitter.

Ранее президент WADA Крейг Риди заявлял, что агентство постарается решить вопрос с визитом в Московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.

Как сообщал News.ru, эксперты WADA не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хотя и получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. В связи с этим глава РУСАДА обратился с просьбой о содействии в этом вопросе к президенту Владимиру Путину.


#допингконтроль #WADA #РУСАДА #ХайоЗеппельт
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