Зеппельт ждёт от WADA нового наказания для России

Россия вовремя не предоставила образцы проб Московской антидопинговой лаборатории, и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно каким-то образом отреагировать на это. Такую жёсткую позицию высказал немецкий журналист Хайо Зеппельт, при активном содействии которого в мире спорта разразился скандал после зимней Олимпиады в Сочи.

Предоставление необходимых данных до 31 декабря было одним из условий восстановления деятельности РУСАДА в сентябре 2018 года.

After RUS failed to deliver lab data by dec 31 deadline: What is @wada_amas reaction? WADA boss Reedie in sept 2018: If the Russian authorities continue to refuse access and do not meet our deadlines, then RUSADA will again be declared non-compliant.“ It could not be clearer