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Президент WADA старается решить вопрос с РУСАДА

Крейг Риди Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Крейг Риди

спорт [ версия для печати ]

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди заявил, что WADA постарается решить вопрос с визитом в московскую антидопинговую лабораторию до 31 декабря 2018 года.

«Я сейчас нахожусь на отдыхе, вопросом занимается генеральный директор ВАДА Оливье Ниггли. Но он сейчас также на каникулах. Единственное, что я могу вам сказать: мы сейчас стараемся решить последние сложности», — приводит слова Риди «Весь спорт».

Риди также отметил, что в курсе обращения главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса к президенту РФ Владимиру Путину. По мнению Риди, вопрос о том, успеют ли эксперты WADA приехать в Российскую Федерацию и получить доступ к данным московской лаборатории, лучше адресовать российским властям.

«Мой ответ такой: мы постараемся приехать, но все уже на каникулах. Но мы стараемся решить и это», — заключил президент WADA.

Эксперты Всемирного антидопингового агентства (WADA) не смогли извлечь данные проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, хотя получили доступ к лаборатории. Выяснилось, что оборудование антидопингового агентства должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. В связи с этим глава РУСАДА обратился с просьбой о помощи к президенту РФ Владимиру Путину.

News.ru ранее сообщал, что пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о взаимодействиях РУСАДА и WADA.


#допинг #WADA #РУСАДА
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