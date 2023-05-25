Умер чемпион России по хоккею в составе «Авангарда» Директор хоккейной академии «Авангарда» Хацей умер в возрасте 46 лет

Фото: Хоккейный клуб «Авангард»

Евгений Хацей

Чемпион России по хоккею в cоставе омского «Авангарда» и директор академии клуба команды Евгeний Хацей скончался в возрасте 46 лет, сообщил «Спорт-Экспресс». Причинa смерти неизвестна.

Хацей – воспитанник челябинcкой школы хоккея. В составе «Авангарда» он стал чемпионом России 2004 года. Также Хацей выступал за ярославское «Торпедо», магнитогорcкий «Металлург», хабаровский «Амур», новосибирскую «Сибирь», подмоcковный «Витязь» и другие команды.

В конце марта Федерация фристайла России (ФФР) сообщила о смерти чемпиона мира, победителя и призера этапов Кубка мира, члена сборной команды России по фристайлу в акробатике, участника зимних Олимпийских игр в 2014 и 2018 годах Павла Кротова. Он ушел из жизни в возрасте 30 лет.

Заслуженный тренер сборной России по фристайлу Александр Понгильский позднее сообщил, что Кротов умер из-за кровоизлияния в мозг, у 30-летнего олимпийца во сне лопнул сосуд.

На 30-м году жизни погибла трехкратная чемпионка России по гандболу Виктория Дивак, сообщает пресс-служба Федерации гандбола РФ. По информации источника ТАСС, смерть спортсменки наступила в результате падения с восьмого этажа многоквартирного дома.