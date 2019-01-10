UFC назвал Магомедшарипова в числе лучших

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подвёл итоги ушедшего в историю 2018 года. Среди прочих организация выделила российского бойца Забита Магомедшарипова.
Болевой приём на колено, который принёс 27-летнему Магомедшарипову победу в бою с Брендоном Дэвисом, был признан лучшим по итогам года. Поединок против американца прошёл в сентябре на турнире UFC 228 в Далласе.
Your 2018 'Submission of the Year'— UFC (@ufc) 9 января 2019 г.
@ZaBeast_MMA takes home the award! pic.twitter.com/PkvLyMaSv4
Лучшим бойцом UFC признан Даниэль Кормье, лучший нокаут провёл Яир Родригес, а Исраэль Адесанья назван прорывом года.
Магомедшарипов выступает в UFC с сентября 2017 года. За это время Забит провёл четыре боя и все выиграл.
Ранее News.ru сообщал, что в следующий раз Магомедшарипов выйдет в октагон 2 марта. Его соперником станет американец Джереми Стивенсон.