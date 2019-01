UFC назвал Магомедшарипова в числе лучших

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подвёл итоги ушедшего в историю 2018 года. Среди прочих организация выделила российского бойца Забита Магомедшарипова.

Болевой приём на колено, который принёс 27-летнему Магомедшарипову победу в бою с Брендоном Дэвисом, был признан лучшим по итогам года. Поединок против американца прошёл в сентябре на турнире UFC 228 в Далласе.

Your 2018 'Submission of the Year'



@ZaBeast_MMA takes home the award! pic.twitter.com/PkvLyMaSv4