UFC назвал Магомедшарипова в числе лучших

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Забит Магомедшарипов

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) подвёл итоги ушедшего в историю 2018 года. Среди прочих организация выделила российского бойца Забита Магомедшарипова.

Болевой приём на колено, который принёс 27-летнему Магомедшарипову победу в бою с Брендоном Дэвисом, был признан лучшим по итогам года. Поединок против американца прошёл в сентябре на турнире UFC 228 в Далласе.

Лучшим бойцом UFC признан Даниэль Кормье, лучший нокаут провёл Яир Родригес, а Исраэль Адесанья назван прорывом года.

Магомедшарипов выступает в UFC с сентября 2017 года. За это время Забит провёл четыре боя и все выиграл.

Ранее News.ru сообщал, что в следующий раз Магомедшарипов выйдет в октагон 2 марта. Его соперником станет американец Джереми Стивенсон.