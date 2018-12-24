UFC 232 перенесли из-за допинг-теста Джонса

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Джон Джонс

Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 232 перенесён из Лас-Вегаса в Калифорнию из-за положительной допинг-пробы американца Джона Джонса.

Как сообщает MMAJunkie, у Джонса был обнаружен туринабол. За употребление этого препарата в 2017 году он получил 15-месячную дисквалификацию.

Сообщается, что Атлетическая комиссия штата Невады не успеет провести расследование в отношении Джонса и поэтому не сможет выдать ему разрешение на проведение поединка в Лас-Вегасе. В связи с этим руководство UFC приняло решение о переносе турнира, который намечен на 29 декабря, в Инглвуд.

В UFC заявили, что положительный допинг-тест не является нарушением антидопинговых правил. Американское антидопинговое агентство (USADA) считает, что тест показал остаточный эффект от приема туринабола, который был обнаружен у бойца в прошлом году.

Джонс сразится со шведом Александром Густафссоном в бою за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

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