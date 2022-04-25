Ударившийся головой об лёд фигурист Семененко вернулся из больницы домой

Фигурист Евгений Семененко, получивший травму головы на шоу «Союз чемпионов» в Санкт-Петербурге, вернулся домой после госпитализации. Об этом 18-летний спортсмен рассказал в социальных сетях и приложил фотографию из дома. Падение случилось 16 апреля.

Я дома! Спасибо всем за такую поддержку! До встречи, не снимайте с меня коньки, — написал Семененко.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента Семененко получил сотрясение мозга. При попытке исполнить четверной прыжок в показательном номере он упал и ударился головой об лёд. Сразу после падения фигурист несколько раз попытался встать на ноги самостоятельно, но не мог устоять и в конце концов упал на зрителей в первом ряду. Спортсмена унесли со льда на носилках.