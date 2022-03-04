Тяжелоатлетов Белоруссии и РФ отстранили от международных соревнований

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) отстранила от участия в соревнованиях под эгидой организации российских и белорусских спортсменов. Об этом сообщается на сайте организации. Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) на фоне событий на Украине рекомендовал спортивным федерациям не допускать россиян и белорусов до соревнований. Об этом сообщает РИА Новости.

Исполнительный совет IWF собрался для обсуждения складывающейся ситуации и принял решение приостановить участие всех спортсменов, официальных лиц команд и технических представителей из России и Белоруссии в любых международных или континентальных соревнованиях по тяжёлой атлетике до дальнейшего уведомления, — говорится в заявлении.

Также в IWF добавили, что в этих странах не будет проводиться санкционированных федерацией соревнований. Ситуация будет зафиксирована до дальнейшего уведомления. Меры могут быть адаптированы или отменены, если это будет оправдано ситуацией.

Кроме того, исполнительный совет одобрил меры финансовой поддержки спортсменов из Украины, ведущих подготовку к молодёжному, юношескому и мировому чемпионатам.

Ранее Международный паралимпийский комитет (МПК) запретил российским и белорусским атлетам участвовать в Паралимпиаде в Пекине. Это решение вызвано напряжённой обстановкой в Олимпийской деревне и нежеланием ряда стран соревноваться с россиянами и белорусами.

Ранее исполнительный совет Международного союза биатлонистов (IBU) отстранил от участия на этапах Кубка мира российских и белорусских спортсменов. В сообщении, опубликованном на официальном сайте организации, отмечается, что члены совета приняли во внимание новые рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к атлетам из этих стран.