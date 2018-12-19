Тутберидзе рассказала о сложностях на Олимпиаде

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему Олимпиада в Пхёнчхане была для неё одним из самых трудных периодов в жизни.
«Моя мама умирала, и она была далеко. Это было не лучшее время в моей жизни. Радоваться в такие моменты было тяжело», — сказала она в интервью каналу ISU на YouTube.
Этери Тутберидзе-старшая скончалась 8 ноября 2018 года после тяжёлой болезни.
На Олимпиаде-2018 воспитанницы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро в соревнованиях одиночниц.
Агент Медведевой рассказал о встрече с Тутберидзе, писал News.ru.