USD  66.7454 EUR  75.7761
GOLD1,248 $   Brent56.49 $ Bitcoin3,872.98 $
МОСКВА-7°C17:03
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Тутберидзе рассказала о сложностях на Олимпиаде

Этери Тутберидзе Сергей Булкин/News.ru

Этери Тутберидзе

спорт [ версия для печати ]

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, почему Олимпиада в Пхёнчхане была для неё одним из самых трудных периодов в жизни.

«Моя мама умирала, и она была далеко. Это было не лучшее время в моей жизни. Радоваться в такие моменты было тяжело», — сказала она в интервью каналу ISU на YouTube.

Этери Тутберидзе-старшая скончалась 8 ноября 2018 года после тяжёлой болезни. 

На Олимпиаде-2018 воспитанницы Тутберидзе Алина Загитова и Евгения Медведева завоевали золото и серебро в соревнованиях одиночниц.

Агент Медведевой рассказал о встрече с Тутберидзе, писал News.ru.


#фигурноекатание #ЭтериТутберидзе #олимпиада
самое читаемое
шоу-бизнес
Гузеева повторила выходку Волочковой
в мире
Российский «Аллигатор» готовят к атаке на украинские средства ПВО

читайте также
спорт 12:16, 19 декабря 2018
«Балтика» уволила тренера
спорт 12:04, 19 декабря 2018
В РФС определились с тренером для «молодёжки»
спорт 11:56, 19 декабря 2018
Российский футбол определился с главной целью на будущее
Лента новостей
общество 17:01
ФАС оштрафовала Burger King в Москве
экономика 17:00
АСВ обнаружило «тетрадорчные» вклады на 795 млн рублей
в мире 16:59
Украинские корабли готовятся вновь войти в Керченский пролив
в мире 16:59
Именем Дональда Трампа назвали «трусливую» амфибию
общество 16:57
МИД опроверг наращивание военных сил в Азовском море
общество 16:43
МВД: хакеры похитили у россиян миллионы с помощью SMS
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
в мире 16:42
США могут полностью вывести войска из Сирии
происшествия 16:40
Проводницу будут судить из-за погибшей пассажирки
происшествия 16:40
Женщина с грудным ребёнком попала под машину в Саратове
в мире 16:39
Латвийские власти опубликуют секретные документы КГБ
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
политика 16:29
Путин одобрил военную доктрину Союзного государства
общество 16:29
Найденные в НМИЦ трупы могут свидетельствовать о преступлении
Другие новости
спорт 16:43
Мутко предрекли будущее в футболе
спорт 16:35
Загитова пропустила тренировку перед ЧР
спорт 16:30
Медведева показала новую короткую программу
спорт 16:25
Бабушке Медведевой запретили смотреть на тренировки на ЧР
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top