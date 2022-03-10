TSN: Россияне из НХЛ планируют получить вид на жительство в Америке

Некоторые российские хоккеисты, выступающие в клубах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), рассматривают варианты с получением политического убежища или вида на жительство в Северной Америке. Канадский портал TSN сообщил, что представители и юристы спортсменов связывались с адвокатами по иммиграционным делам, чтобы обсудить этот вопрос.

Издание уточняет , что игроки обеспокоены тем, что им могут прекратить выдачу новых разрешений на работу или отказать в продлении визы. Об этом порталу рассказал юрист Джо Кирквуд.

Мои команды напуганы. Их беспокоит вероятность того, что российские игроки, работающие в клубах, будут вынуждены уйти из-за отказа в продлении визы. Опасения увеличиваются с каждым днём по мере роста санкций, которые вводят США и Канада. Тем не менее, я не думаю, что США отзовет визы у игроков, которые уже находятся на территории страны. Но существует озабоченность, что такое может случиться в будущем, – сказал Кирквуд.

Юрист объяснил, что в виду этих обстоятельств хоккеисты рассматривают варианты с получением документов на убежище или вид на жительство. Но, по мнению Кирквуда, данный вариант не потребуется игрокам, у которых заключены многолетние контракты с клубами.

Контракт с клубом НХЛ практически даёт гарантию, если только нет таких проблем как судимость или иммиграционные нарушения в прошлом, – дополнил юрист.

При этом в США и Канаде действуют разные законы. И если канадское правительство прекратит выдачу новых виз, у российских спортсменов будет несколько вариантов, чтобы попытаться остаться в Канаде. В том числе они могут подать заявление на получение статуса беженца и подать заявление на получение статуса постоянного жителя.

Ранее легендарный чешский вратарь Доминик Гашек призвал руководство НХЛ приостановить контракты со всеми российскими хоккеистами. При этом он отмечает, что ему жалко игроков, которые не поддерживают действия российских властей.