Чешский вратарь призвал НХЛ приостановить контракты российских хоккеистов

Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек призвал руководство Национальной хоккейной лиги (НХЛ) приостановить контракты со всеми российскими хоккеистами. При этом он отмечает, что ему жалко игроков, которые не поддерживают действия российских властей. Своими мыслями он поделился на странице в Twitter.

Если НХЛ этого не сделает, она будет нести косвенную ответственность за ситуацию на Украине. Мне жаль тех игроков, которые не поддерживают российскую политику, но на данный момент их тоже нужно исключить, — написал Гашек.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», высказался о ситуации на Украине. Он призвал остановить происходящие там боевые действия.