Триумфальный камбэк Гассиева: как прошёл вечер бокса в Москве

В Подмосковье 26 июня проходит чемпионат и первенство России по конным пробегам. На старт вышли спортсмены из 15 регионов. В общей сложности на турнир заявлено 90 спортивных пар различных возрастных категорий на предельные по выносливости и сложности дистанции: 160 км, 120 км и 100 км. Комментирует состязания российский телеведущий Дмитрий Губерниев.

Соревнования пройдут при полном соблюдении обязательных мер противоэпидемической безопасности. Будут соблюдены все необходимые требования к профессиональным соревнованиям, включая работу судейской коллегии и ветеринарной комиссии.