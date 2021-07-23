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Михаэль Валлиш и Мурат Гассиев
Спорт

Триумфальный камбэк Гассиева: как прошёл вечер бокса в Москве

13:00, 23 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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В Москве прошёл вечер бокса, в главном бою которого российский тяжеловес Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) после простоя в несколько лет нокаутировал в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО). До третьего раунда Гассиев лишь присматривался к немцу, изредка проверяя разовыми ударами. С третьего раунда Гасиев начал доставать Валлиша через руку. В четвёртом раунде Гассиев взял схватку под полный контроль и под занавес отправил немца в нокаут правым боковым и добил следующей серией.

В соглавном бою вечера Эдгара Гукасяна (8-3-1, КО 3) дисквалифицировали за запрещённый удар в бою с Рикардо Рубеном Виллалбой (20-4-1, КО 8), а Михаил Алоян (7-1, КО 1) решением победил Йохана Мчанью (12-3, КО 10). Фотографии с боксёрского вечера — в галерее NEWS.ru.

Михаэль Валлиш и Мурат Гассиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Николай Валуев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Алоян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Алоян и Мчанья Йохана

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Алоян и Мчанья Йохана

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаил Алоян и Мчанья Йохана

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победитель боя - Михаил Алоян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгар Гукасян

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победитель - Рикардо Рубен Вильяльбе

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дмитрий Дюжев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурат Гассиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мурат Гассиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаэль Валлиш

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаэль Валлиш и Мурат Гассиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаэль Валлиш и Мурат Гассиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаэль Валлиш

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Михаэль Валлиш

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Победитель - Мурат Гассиев

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

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