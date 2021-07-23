Триумфальный камбэк Гассиева: как прошёл вечер бокса в Москве

В Москве прошёл вечер бокса, в главном бою которого российский тяжеловес Мурат Гассиев (28-1, 21 КО) после простоя в несколько лет нокаутировал в четвёртом раунде немца Михаэля Валлиша (22-5, 15 КО). До третьего раунда Гассиев лишь присматривался к немцу, изредка проверяя разовыми ударами. С третьего раунда Гасиев начал доставать Валлиша через руку. В четвёртом раунде Гассиев взял схватку под полный контроль и под занавес отправил немца в нокаут правым боковым и добил следующей серией.
В соглавном бою вечера Эдгара Гукасяна (8-3-1, КО 3) дисквалифицировали за запрещённый удар в бою с Рикардо Рубеном Виллалбой (20-4-1, КО 8), а Михаил Алоян (7-1, КО 1) решением победил Йохана Мчанью (12-3, КО 10). Фотографии с боксёрского вечера — в галерее NEWS.ru.
Михаэль Валлиш и Мурат Гассиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Николай Валуев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Алоян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Алоян и Мчанья Йохана
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Алоян и Мчанья Йохана
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаил Алоян и Мчанья Йохана
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Победитель боя - Михаил Алоян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эдгар Гукасян
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Эдгар Гукасян и Рикардо Рубен Вильяльбе
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Победитель - Рикардо Рубен Вильяльбе
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Дмитрий Дюжев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мурат Гассиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Мурат Гассиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаэль Валлиш
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаэль Валлиш и Мурат Гассиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаэль Валлиш и Мурат Гассиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаэль Валлиш
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Михаэль Валлиш
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Победитель - Мурат Гассиев
Сергей Лантюхов/NEWS.ru