Три россиянина попали в сборную Кубка вызова

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Василий Подколзин (слева)

Три российских хоккеиста попали в символическую сборную Мирового Кубка вызова, который завершился в Бонневиле (Канада). Об этом сообщила пресс-служба турнира.

В состав попали вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Илья Николаев и Василий Подколзин. Кроме российских спортсменов в символическую сборную турнира включены американский защитник Ронни Эттард, канадский защитник Ти Джей Ллойд и нападающий из США Бобби Бринк.

В финальном мачте за звание победителей Кубка вызова российская юниорская сборная по хоккею (U-18) уступила американским спортсменам со счётом 0:2.