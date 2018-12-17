Три россиянина попали в сборную Кубка вызова

Три российских хоккеиста попали в символическую сборную Мирового Кубка вызова, который завершился в Бонневиле (Канада). Об этом сообщила пресс-служба турнира.
В состав попали вратарь Ярослав Аскаров, а также нападающие Илья Николаев и Василий Подколзин. Кроме российских спортсменов в символическую сборную турнира включены американский защитник Ронни Эттард, канадский защитник Ти Джей Ллойд и нападающий из США Бобби Бринк.
В финальном мачте за звание победителей Кубка вызова российская юниорская сборная по хоккею (U-18) уступила американским спортсменам со счётом 0:2.