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Юниорская сборная по хоккею проиграла Мировой кубок

Gela Frantisek/CTK/Global Look Press

спорт [ версия для печати ]

Юниорская сборная России по хоккею (U-18) проиграла финальный матч Мирового Кубка вызова в Канаде соперникам из США. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В американской команде шайбы забросили Бобби Бринк (в большинстве) и Тревор Джанике. Российская сборная повторила результат, показанный в 2013 и 2015 годах. Лучшим игроком матча в российской команде стал форвард Михаил Абрамов. Среди американских хоккеистов лучшим игроком признали вратаря Исайю Савилла.   

В матче за бронзовые медали турнира команда Канады (Запад) переиграла команду Чехии со счётом 3:1.

Российская команда не смогла завоевать Мировой Кубок вызова в 12-й раз.

Мировой Кубок вызова проходил в Бонневиле (Канада) с 9 по 16 декабря.


#хоккей #юниоры
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