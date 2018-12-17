Юниорская сборная по хоккею проиграла Мировой кубок

https://news.ru/storage/news/44c6854641846edcbc242edf68aff541/38b90c93-aea3-4c54-b85d-8bf95437ba83_850.jpg Gela Frantisek/CTK/Global Look Press

Юниорская сборная России по хоккею (U-18) проиграла финальный матч Мирового Кубка вызова в Канаде соперникам из США. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В американской команде шайбы забросили Бобби Бринк (в большинстве) и Тревор Джанике. Российская сборная повторила результат, показанный в 2013 и 2015 годах. Лучшим игроком матча в российской команде стал форвард Михаил Абрамов. Среди американских хоккеистов лучшим игроком признали вратаря Исайю Савилла.

В матче за бронзовые медали турнира команда Канады (Запад) переиграла команду Чехии со счётом 3:1.

Российская команда не смогла завоевать Мировой Кубок вызова в 12-й раз.

Мировой Кубок вызова проходил в Бонневиле (Канада) с 9 по 16 декабря.