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Тренер «Чертаново» оценил шансы Глушенкова в «Спартаке»

Максим Глушенков (в центре) Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Максим Глушенков (в центре)

спорт [ версия для печати ]

Главный тренер клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «Чертаново» Игорь Осинькин рассказал о шансах своего бывшего подопечного Максима Глушенкова закрепиться в составе московского «Спартака», куда игрок перешёл в январе 2019 года.

По словам специалиста, Глушенков — практически универсальный футболист.

«Глушенков, кстати, способен сыграть в трёх амплуа — крайнего полузащитника, нападающего или атакующего хавбека. Тут многое зависит от того, где его увидит Олег Кононов», — приводит его слова «Советский спорт».

При этом Осинькин не исключил, что закрепиться в основном составе «красно-белых» у Глушенкова получится не сразу.

Помимо Глушенкова в стан «Спартака» перешёл другой «чертановец» — Наиль Умяров.

После 17 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) команда Кононова занимает четвёртое место с 28 очками. От лидера — питерского «Зенита» — её отделяют шесть очков.


#футбол #Спартак #Чертаново
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