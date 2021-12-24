Татьяна Навка негативно отозвалась о трансгендерах в спорте

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка в интервью РИА Новости заявила, что спорт, в котором будут участвовать трансгендеры, станет несправедливым. Накануне российский лидер Владимир Путин выразил мнение, что в случае если на женские соревнования будут допущены сменившие пол мужчины, данный вид спорта перестанет существовать.

Я абсолютно согласна с президентом. Это будет несправедливый спорт, если мужчина будет соревноваться с женщинами. Тогда все мужчины будут юбки надевать и говорить, что они женщины. Мне бы очень не хотелось, чтобы такое было в фигурном катании, — сказала Навка.

Новая концепция гендерной идентичности и половых различий была представлена Международным олимпийским комитетом после Олимпиады-2020 в Токио, где новозеландская тяжелоатлетка Лорел Хаббард стала первым трансгендером в истории Игр. Также в Токио канадская футболистка Ребекка Куинн стала первым трансгендером, завоевавшим олимпийскую медаль.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова высказала мнение, что трансгендеры являются основной угрозой олимпийского движения, а не политические бойкоты. По её мнению, трансгендеры могут привести к неравенству в составах различных сборных, а также их участие в Олимпийских играх поставит под удар женский спорт.