Журова назвала трансгендеров главной угрозой олимпийского движения

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что трансгендеры являются главной угрозой олимпийского движения, а не дипломатические бойкоты. Её слова приводит «Говорит Москва».

Самая большая угроза, в моём понимании, не политические бойкоты, а то, что с трансгендерами происходит. Сам человек может определить, за какой пол он выступает. Это сейчас начинает происходить, и МОК почти разрешил это, — заявила Журова.

По мнению депутата, трансгендеры могут привести к неравенству в составах различных сборных, а также их участие в Олимпийских играх поставит под удар женский спорт.

Ранее о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Пекине объявили Соединённые Штаты, Австралия, Великобритания и Канада.

Также сообщалось, что чемпионка Олимпийских игр по конькобежному спорту Светлана Журова предложила отказаться от проведения международных соревнований в Соединённых Штатах. Она считает, что в первую очередь в странах, принимающих те или иные турниры, должны быть обеспечены комфортабельные условия, в том числе в отношении мер безопасности, чего не наблюдается в США.