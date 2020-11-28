Тайсон признался в курении марихуаны перед боем с Роем Джонсом

https://static.news.ru/photo/682247e4-32de-11eb-98c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gerald Matzka/ZB/Global Look Press

54-летний боксёр Майк Тайсон заявил, что незадолго перед поединком с 51-летним Роем Джонсом — младшим употребил марихуану.

По словам бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе, он делал это и раньше во время своих выступлений. Как отметил спортсмен, ему не удаётся остановиться, наркотик ему требуется каждый день.

Это то, кто я есть. Это то, что я хочу делать. Это не закончится, — цитирует боксёра издание New York Post.

Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом прошёл 29 ноября на арене «Стейплс-центр» в Лос-Анджелесе. Противостояние остановили в восьмом раунде. Официального судейского решения не было предусмотрено, но три приглашённых арбитра объявили ничью, без точного счёта.

Джонс после боя заявил, что ничейный исход поединка с Майком Тайсоном не удовлетворил его. По его словам, он никогда не бывает доволен подобным результатом.

Как писал NEWS.ru ранее, олимпийский чемпион по боксу Евгений Тищенко раскритиковал бой между тяжеловесами. По мнению спортсмена, поединок больше напоминал танец двух дедушек, поэтому ему бой, закончившийся ничьей, не понравился. Тищенко также отметил, что единственной целью мероприятия стало зарабатывание денег при полном отсутствии спортивной составляющей.