Страдающая булимией гимнастка Солдатова восхитила Сеть снимком в лосинах

https://static.news.ru/photo/b4a74910-8d49-11ea-8daa-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: soldy21/instagram.com

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото в Instagram. На нём спортсменка предстала в обтягивающем костюме, который подчёркивает её идеальную фигуру.

Пользователи пришли в восторг от её образа. Согласно голосованию, которое устроила гимнастка, её внешний вид понравился 88% подписчиков.

Ну и ноги! Мотивация для всех девочек, — отметил один из пользователей.

Спортсменку осыпали комплиментами и попросили её чаще выкладывать фото. Среди комментаторов даже отметилась южнокорейская гимнастка Сон Ён Чжэ. Она написала под фото «класс».

Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.