Страдающая булимией гимнастка Солдатова восхитила Сеть снимком в лосинах

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала новое фото в Instagram. На нём спортсменка предстала в обтягивающем костюме, который подчёркивает её идеальную фигуру.
Пользователи пришли в восторг от её образа. Согласно голосованию, которое устроила гимнастка, её внешний вид понравился 88% подписчиков.
Ну и ноги! Мотивация для всех девочек, — отметил один из пользователей.
Спортсменку осыпали комплиментами и попросили её чаще выкладывать фото. Среди комментаторов даже отметилась южнокорейская гимнастка Сон Ён Чжэ. Она написала под фото «класс».
Ранее Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем, писал NEWS.ru. Она борется с булимией около трёх лет, и эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.
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