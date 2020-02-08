https://static.news.ru/photo/5410fdfa-4b2f-11ea-94b9-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: Ulrik Pedersen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова заявила, что сделала паузу в карьере из-за проблем со здоровьем.

У меня в карьере пауза, нахожусь в периоде восстановления, сейчас настрой такой — лечиться, не торопиться. Профессиональный спорт и булимия несовместимы, — сказала Солдатова в интервью ТАСС.

Солдатова рассказала, что борется с булимией около трёх лет. Эта болезнь мешает ей выступать в полную силу, писал NEWS.ru.

Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии.