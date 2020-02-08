https://static.news.ru/photo/087d0bee-4b26-11ea-8e07-fa163e074e61_660.jpg Александра Солдатова Фото: BEAUTIFUL SPORTS/U. Fassbender/Global Look Press

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова рассказала, что борется с булимией около трёх лет. Эта болезнь мешает ей выступать в полную силу.

Я давно хотела высказаться, очень сложно рассказать об этом. Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь, — сказала Солдатова в интервью ТАСС.

Спортсменка призналась, что долгое время не решалась рассказать об этом своим тренерам, однако её личный тренер Анна Дьяченко и главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поддерживают спортсменку.

Ранее личный тренер Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой, — ложная. В НИИ Склифосовского заявили, что спортсменка поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии, писал NEWS.ru.