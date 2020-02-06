Личный тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой — ложная.
Никакой попытки суицида не было. Об этом и речи быть не может, —
цитируетДьяченко РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что Солдатова пыталась покончить с собой.
В НИИ Склифосовского заявили, что Солдатова поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии.
Дьяченко ранее рассказала, что спортсменка звонила ей из больницы, писал NEWS.ru.
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