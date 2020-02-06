https://static.news.ru/photo/8cc23e62-48e0-11ea-9f18-fa163e074e61_660.jpg Анна Дьяченко Фото: love_shumik/instagram.com

Личный тренер четырёхкратной чемпионки мира по художественной гимнастике Александры Солдатовой Анна Дьяченко заявила, что информация о том, что спортсменка пыталась покончить с собой — ложная.

Никакой попытки суицида не было. Об этом и речи быть не может, — цитирует Дьяченко РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Солдатова пыталась покончить с собой.

В НИИ Склифосовского заявили, что Солдатова поступила в больницу 5 февраля и находится в удовлетворительном состоянии.

Дьяченко ранее рассказала, что спортсменка звонила ей из больницы, писал NEWS.ru.