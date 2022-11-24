Евгений Грачев

Стилист назвала команду на ЧМ в Катаре с самой красивой формой Стилист Задорина назвала форму сборной Франции самой красивой на ЧМ по футболу в Катаре

24 ноября 2022 в 17:13

Фото: Naoki Morita/AFLO/Global Look Press

Сборная Франции на чемпионате мира по футболу в Катаре