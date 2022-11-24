У сборной Франции лучшая форма по сравнению со всеми остальными участниками чемпионата мира по футболу в Катаре, рассказала в комментарии для «Слова и Дела» стилист российской олимпийской сборной Анастасия Задорина. По ее словам сочетание темно-синего цвета с золотыми эмблемами на форме французов смотрится очень красиво. Эксперт отметила, что выбор золотого цвета был неслучайным, так как Франция является действующим чемпионом мира по футболу. Специалист добавила, что форма сборной Эквадора также особенно ей запомнилась из-за нанесенной на нее карты этой страны.
Мне больше всего понравилась форма Франции — сочетание темно-синего цвета с золотыми эмблемами смотрится очень красиво. Тем более Франция является действующим чемпионом мира, и наверняка золотой цвет был выбран не просто так, — отметила Задорина.
Форма сборной Эквадора понравилась стилистке не только из-за карты страны, но и из-за нанесенных на нее национальных узоров, отсылающих к культуре инков, и названия страны на шести языках.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко ранее предложил добавить на форму украинской сборной по футболу несколько регионов России. На своей странице в соцсети он прикрепил фото, на котором на футбольной форме помимо Крыма также также добавлены Краснодарский край, Республика Адыгея и часть Ростовской области, включая столицу региона. До этого 6 июня на Украине был представлен новый комплект формы национальной сборной по футболу, в которой она должна была выступить на Евро-2020. На футболках были размещены надписи «Слава Украине!» и «Героям слава!», ассоциирующиеся с лозунгами националистов, а также силуэт российского полуострова Крым.