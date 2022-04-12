Стало известно, сколько зарабатывает Уткин в месяц
Журналист Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона рублей в месяц
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
13:26, 12 апреля 2022
Василий УткинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Спортивный журналист Василий Уткин заявил, что зарабатывает не меньше миллиона рублей в месяц, сообщает Sports.ru. Он также отметил, что ему тяжело представить, чтобы он работал на зарплату.
Чтобы я пошёл куда-то работать просто за зарплату... Я просто не представляю, зачем мне это делать. Мне уже 50 лет, и я не собираюсь особенно долго вести активный образ жизни. Ещё лет 10 мне хватит. Раньше я говорил, что зарабатываю в месяц больше миллиона. Меньше не стало, — сказал Уткин.
Журналист работал на «НТВ-Плюс», СТС, «Матч ТВ», Eurosport.
Ранее Уткин назвал положение московского «Спартака» в Российской премьер-лиге (РПЛ) позорным. Журналист вспомнил, как в квалификации Лиги чемпионов красно-белые проиграли «Бенфике». Теперь португальский клуб в 1/4 финала играет против «Ливерпуля».