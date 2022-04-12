Стало известно, сколько зарабатывает Уткин в месяц

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Чемпион ACA в легчайшем весе Олег Борисов в разговоре с корреспондентом NEWS.ru оценил шансы Вадима Немкова на победу в поединке с Кори Андерсоном. 37-летний обладатель титула ACA считает, что его соотечественник победит американца за счёт того, что находится на хорошей победной серии и всегда отлично готовится к боям.

Немков — на победной серии и кураже. Мне кажется, он выиграет. Он — кремень, сильный боец. Всегда хорошо готов, выносливый, разносторонний. Видит картину боя. Немков, однозначно, — сказал Борисов. В...