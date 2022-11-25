Стало известно о новом скандале вокруг Олимпиады в Токио NHK: новый скандал о мошенничестве на тендерах разгорелся вокруг Олимпиады в Токио

Фото: Richard Atrero De Guzman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Летние Олимпийские игры 2020

Новый скандал разгорается в Японии вокруг состоявшихся летом 2021 года в Токио Олимпийских и Паралимпийских игр. а этот раз прокуратура начала расследование возможного мошенничества на тендерах по планированию тестовых соревнований. Об этом сообщает телеканал NHK.

Сообщается, что в рамках расследования токийская прокуратура провела обыски в одной из крупнейших рекламный компаний страны Dentsu и компании Cespero Co, специализирующейся на организации мероприятий. Расследование началось после того, как другая рекламная компаия ADK Holdings, которая уже проходит проверку по делу о коррупции в оргкомитете Игр, заявила об участии в сговоре на тендерах.

В 2018 году организаторы Олимпиады в Токио провели 26 тендеров. По их результатам были выбраны подрядчики по планированию тестовых соревнований. Следствие полагает, что список победителей мог быть сформирован еще до проведения необходимых процедур. В результате девять компаний, включая Dentsu, получили контракты на общую сумму более 500 млн иен (около $3,6 млн).

Если махинации при проведении тендеров будут доказаны, компании получат обвинения в нарушении антимонопольного законодательства.

Ранее сообщалось, что в Японии арестован бывший глава организационного комитета Олимпиады и Паралимпиады в Токио Харуюки Такахаси. Его подозревают в получении взятки в размере 45 млн иен.

По данным следствия, компания Dentsu, возглавляемая Такахаси, получила указанную сумму от спонсора Олимпиады — производителя мужской и офисной одежды AOKI — за консалтинговые услуги. Практически в то же время AOKI получила подряд на пошив официальных костюмов для комитета и использование Игр.

До этого еще один из руководителей оргкомитета Олимпиады в Токио Есиро Мори оказался в центре скандала. Он заявил, что увеличение числа женщин в различных спорткомитетах и федерациях Японии сказывается на времени проведения заседаний. Якобы представительницы слабого пола слишком болтливы. Пользователи соцсетей раскритиковали Мори и потребовали его отставки.