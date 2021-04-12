Стало известно, как «Локомотиву» могут засчитать поражение от «Спартака»

https://static.news.ru/photo/defe0ed0-f512-11e9-b2fb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jonathan Moscrop/imago-images.de/Global Look Press

Стало известно, в каком случае московскому футбольному клубу «Локомотив» могут присудить техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака». Об этом рассказала глава спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович.

В интервью порталу «Чемпионат.соm» эксперт пояснила , что поражение может быть засчитано при нарушении статьи 118 Дисциплинарного регламента РФС, в которой речь идёт о санкциях за оказание прямого или косвенного воздействия с целью манипулирования результатом матча. Подобное воздействие, по словам Анцелиович, может быть оказано на судей или других официальных лиц матча.

Если будет доказана попытка оказать воздействие на судей, то санкция будет применена как к самому лицу, Станиславу Сухине, так и к команде. Для Сухины это дисквалификация от 1 до 5 лет и штраф, а команде будет присуждено техническое поражение, — заявила Анна Анцелиович.

При этом она подчеркнула что доказать подобного рода воздействие будет крайне тяжело, если только о подробностях не расскажут сами участники разговора.

Эксперт также отметила, что юридическое решение об исходе матча не будет зависеть от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно они выступят доказательствами не в его пользу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что «железнодорожникам» могут присудить техническое поражение в случае, если действия начальника команды Станислава Сухины, зашедшего в судейскую до игры, будут расценены Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи.

Встреча прошла на стадионе Черкизово и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.