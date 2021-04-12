Стало известно, как «Локомотиву» могут засчитать поражение от «Спартака»

Стало известно, в каком случае московскому футбольному клубу «Локомотив» могут присудить техническое поражение в матче 25-го тура РПЛ против «Спартака». Об этом рассказала глава спортивной практики Clever Consult Анна Анцелиович.
В интервью порталу «Чемпионат.соm» эксперт
Если будет доказана попытка оказать воздействие на судей, то санкция будет применена как к самому лицу, Станиславу Сухине, так и к команде. Для Сухины это дисквалификация от 1 до 5 лет и штраф, а команде будет присуждено техническое поражение, — заявила Анна Анцелиович.
При этом она подчеркнула что доказать подобного рода воздействие будет крайне тяжело, если только о подробностях не расскажут сами участники разговора.
Эксперт также отметила, что юридическое решение об исходе матча не будет зависеть от предыдущих нарушений Сухины, но косвенно они выступят доказательствами не в его пользу.
Ранее NEWS.ru писал о том, что «железнодорожникам» могут присудить техническое поражение в случае, если действия начальника команды Станислава Сухины, зашедшего в судейскую до игры, будут расценены Контрольно-дисциплинарным комитетом Российского футбольного союза (КДК РФС) как оказание прямого или косвенного воздействия на официальных лиц матча с целью манипулирования результатом встречи.
Встреча прошла на стадионе Черкизово и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.