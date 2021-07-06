Стал известен окончательный состав сборной России на Олимпиаду в Токио

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Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) опубликовал итоговый состав сборной России на Олимпиаду в Токио. В неё вошли 335 спортсменов (150 мужчин и 185 женщин). Информация появилась на официальном сайте организации.

Сообщается, что средний возраст российских спортсменов — 27 лет. Самой молодой участнице Олимпиады гимнастке Виктории Листуновой 16 лет, а самой опытной является Инесса Меркулова (конный спорт). Ей 56 лет.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что участники Олимпийских Игр — 2020 в Токио смогут использовать вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, чтобы привиться против COVID-19.