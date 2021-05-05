Названы вакцины от COVID для участников Олимпиады в Токио

https://static.news.ru/photo/6e24c016-ae64-11eb-8b2b-96000091f725_660.jpg Фото: Abdurrahman Antakyali/Global Look Press

Участники Олимпийских Игр — 2020 в Токио смогут использовать вакцины от компаний Pfizer и BioNTech, чтобы привиться против COVID-19. Об этом сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Национальные олимпийские комитеты (НОК) будут работать с местными органами власти для координации распределения партий вакцины в соответствии с принципами вакцинации каждой страны и местным законодательством.

Это пожертвование вакцины — ещё один инструмент в нашем арсенале мер, который поможет сделать Олимпийские и Паралимпийские игры в Токио безопасными для всех участников, а также проявить солидарность с хозяевами Игр. Мы просим спортсменов и членов олимпийских делегаций подать пример и принять вакцину где и когда это возможно, — заявил глава МОК Томас Бах.

Ранее в четверг стало известно, что трансгендер впервые пробился на Олимпийские игры. Путёвку себе обеспечила 43-летняя тяжелоатлетка из Новой Зеландии Лорел Хаббард.

Олимпиада-2020 в Токио была перенесена на год из-за пандемии коронавируса, Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.