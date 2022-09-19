Спортивный журналист: условия МОК начнет диктовать рынок, а не Белый дом Спортивный журналист Яременко: условия МОК начнет диктовать рынок, а не Белый дом

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах вынужден будет и дальше лавировать, чтобы угодить «и вашим, и нашим», поскольку всё в конечном счёте упирается в интересы бродкастеров и телевещателей, которые обладают правами на крупные международные соревнования, сказал главный редактор «Советского спорта» Николай Яременко. Комментируя «Царьграду» информацию, что глава МОК собирает мнения о возможном допуске россиян к международным соревнованиям, он подчеркнул, что сейчас условия начинает диктовать уже рынок, а не Белый дом.

Яременко отметил, что тендеры на медийное обслуживание Олимпиад проводятся, как правило, на ближайшие 6–10 лет и тогда никто не мог спрогнозировать, что спортсмены из России будут исключены из международных соревнований. Сейчас решается вопрос о том, будет ли сборная России по футболу участвовать в жеребьёвке Евро-2024, и допуск к ней, по его мнению, можно будет истолковать как некое потепление в спортивных отношения

Если наша сборная будет принимать участие в жеребьёвке, то это уже однозначно заранее вынесенное решение. Поэтому многие сейчас обсуждают, что допуск к жеребьёвке можно истолковать как некое потепление в спортивных отношениях. Что касается МОК, то Томас Бах вынужден будет и дальше лавировать, чтобы угодить «и вашим, и нашим», — сказал Яременко.

Он добавил, что без российских спортсменов спорт уже не тот: не видно ни мировых рекордов, ни рекордов Европы, и в итоге уже начался отток зрителей с турниров. Поэтому теперь условия начнет диктовать рынок, а не Белый дом.

Глава Томас Бах ранее высказался о возможном допуске россиян на соревнования. Он записал видеообращение для конгресса Международного союза конькобежцев (IBU).