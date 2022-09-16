Глава МОК Томас Бах высказался о возможном допуске россиян на соревнования

Фото: Wojciech Grabowski/Global Look Press

Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах записал видеообращение для конгресса Международного союза конькобежцев (IBU). В нем он рассказал о вероятности допуска российских и белорусских спортсменов до Олимпийских игр, сообщает руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов.

Конгресс начался с видеообращения главы МОК Томаса Баха. Оно оставило двойственное впечатление: говоря о российских и белорусских спортсменах, он не сказал напрямую, что их следует отстранять. Даже озвучил вариант их допуска к международным стартам без национальной айдентики. Но в целом Бах умыл руки — решайте, дескать, сами, — написал Аверьянов в Telegram-канале.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям и организаторам соревнований не допускать к участию российских и белорусских спортсменов.

Позже Бах высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Он назвал миссию МОК не политической, а гуманитарной. При этом он заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры и время для их отмены ещё не пришло.