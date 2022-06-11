«Не можем наказывать за паспорт»: глава МОК Бах об отстранении россиян Глава МОК Бах: мы не можем наказывать за паспорт

Фото: Giannis Spyronidis / Ilialive vi/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах высказался про отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований. Он назвал миссию МОК не политической, а гуманитарной, передает Inside the Games. При этом он заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов — защитные меры и время для их отмены ещё не пришло.

Принципиально важно, чтобы мы соблюдали нормы закона и применяли санкции только к тем, кто виноват в ситуации. Мы не можем наказывать кого-то только из-за его паспорта. И если бы мы это сделали, это не только противоречило бы нашим принципам, нашей миссии и нашим правилам, это даже было бы контрпродуктивно для того, чего мы хотим достичь, — приводит слова Баха издание.

Он добавил, что МОК должен быть политически нейтральным и не допускать дискриминации ни по какой причине.

20 мая глава МОК назвал причины отстранения российских олимпийцев — это нарушение олимпийского перемирия.

4 апреля четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главу Международного олимпийского комитета рабом Америки. По его мнению, МОК полностью зависит от американцев, так как они являются генеральными спонсорами организации.