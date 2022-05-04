Олимпийский чемпион назвал главу МОК рабом Америки Экс-биатлонист Тихонов заявил, что Бах является рабом Америки

Томас Бах / Фото Cao Can/XinHua/Global Look Press

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тиханов назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха рабом Америки, сообщает «Р-спорт». По его словам, МОК полностью зависит от американцев, так как они являются генеральными спонсорами организации.

Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни, — заявил Тихонов.

Ранее Исполнительный комитет МОК отозвал орден у президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства Дмитрия Чернышенко и заместителя руководителя администрации президента Дмитрия Козака. Причина такого шага — военная операция РФ на территории Украины.