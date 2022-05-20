Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. Он заявил, что это связано с тем, что РФ нарушила олимпийское перемирие, передаёт РИА Новости.
Действия России повлекли за собой ключевые для всего мира последствия, — сказал Бах.
Он добавил, что санкции должны распространяться только на тех, кто ответственен за что-то, а не на всех российских членов олимпийского сообщества.
Спецоперацию начали не российские спортсмены, не члены МОК от России, — заявил глава комитета.
Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля.
4 апреля четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха рабом Америки.