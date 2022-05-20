Глава МОК назвал причины отстранения российских олимпийцев Глава МОК Томас Бах заявил, что Россия нарушила олимпийское перемирие

Томас Бах / Фото Cao Can/XinHua/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объяснил, почему российские спортсмены были отстранены от участия в международных соревнованиях. Он заявил, что это связано с тем, что РФ нарушила олимпийское перемирие, передаёт РИА Новости.

Действия России повлекли за собой ключевые для всего мира последствия, — сказал Бах.

Он добавил, что санкции должны распространяться только на тех, кто ответственен за что-то, а не на всех российских членов олимпийского сообщества.

Спецоперацию начали не российские спортсмены, не члены МОК от России, — заявил глава комитета.

Спецоперация на территории Украины началась 24 февраля.

4 апреля четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха рабом Америки.