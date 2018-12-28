Спортивный директор «Локомотива» ушёл из клуба

Спортивный директор футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус объявил об уходе. Об этом он сообщил в своем Instagram.
«После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни — поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива», — написал Штоффельсхаус.
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Dear friends, after two wonderful years in Moscow, I decided it was time for something new in my life - that's why I give up my position as the Sporting Director of Lokomotiv Moscow. But not without saying thank you. Thank you for a time that will remain in my memory forever. Celebrating the cup victory and the long-awaited third championship with this club - that was something very special. And one thing is clear: Im leaving as the Sporting Director, but I will stay as a supporter of this magnificent club. Thanks for everything and see you soon! Дорогие друзья! После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива». Но не без слов благодарности. Спасибо за время, которое я всегда буду вспоминать с теплотой как в спортивном, так и в бытовом плане. Праздновать вместе с этой командой победу в Кубке России и долгожданный третий титул Чемпиона это было нечто особенное. И ясно одно: я ухожу как спортивный директор. Но я остаюсь ярым поклонником этого замечательного клуба. Спасибо за все и до скорой встречи! #локомотив #fclokomotiv #рпл #тольколоко #самыйлучшийколлектив
Кроме того, по сообщению СМИ, «железнодорожников» покинут генеральный директор Илья Геркус, его заместитель Федор Луннов и руководитель отдела кадров Мария Грачева.
«Локомотив» неудачно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. В группе D вместе с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем» москвичи заняли последнее место в квартете с тремя очками.
В российской премьер-лиге «Локомотив» идёт на пятом месте в турнирной таблице (28 очков), отставая от лидера чемпионата «Зенита» на семь очков.