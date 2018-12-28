Спортивный директор «Локомотива» ушёл из клуба

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Эрик Штоффельсхаус

Спортивный директор футбольного клуба «Локомотив» Эрик Штоффельсхаус объявил об уходе. Об этом он сообщил в своем Instagram.

«После двух замечательных лет в Москве я решил, что настало время для чего-то нового в моей жизни — поэтому я снимаю с себя обязанности спортивного директора «Локомотива», — написал Штоффельсхаус.

Кроме того, по сообщению СМИ, «железнодорожников» покинут генеральный директор Илья Геркус, его заместитель Федор Луннов и руководитель отдела кадров Мария Грачева.

«Локомотив» неудачно выступил на групповом этапе Лиги чемпионов. В группе D вместе с «Порту», «Шальке-04» и «Галатасараем» москвичи заняли последнее место в квартете с тремя очками.

В российской премьер-лиге «Локомотив» идёт на пятом месте в турнирной таблице (28 очков), отставая от лидера чемпионата «Зенита» на семь очков.