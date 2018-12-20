Сорокин высказался о новом формате клубного ЧМ

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин заявил, что для решения вопроса относительно нового формата клубного чемпионата по футболу была создана специальная комиссия.
«На последнем совете во избежание каких-то недопониманий и слишком живого обмена мнениями была создана специальная комиссия. Она внимательно изучит вопрос и спокойно доложит на следующем заседании совета», — приводит слова Сорокина «360».
По словам Сорокина, на данный момент происходит обработка мнений всех членов. Он подчеркнул, что у каждой конфедерации своя точка зрения в данной ситуации, поэтому точно сказать, как решится ситуация, трудно.
«Для всех очевидно одно — скорее всего, в текущем формате он не сохранится», — заключил он.
Президент ФИФА Джанни Инфантино в мае текущего года выступил с инициативой о реорганизации клубного чемпионата мира. Он предложил проводить турнир один раз в четыре года и увеличить число участников до 24 команд. Половина мест среди участников должна быть у европейских клубов. Однако представители Лиги чемпионов посчитали такой проект угрозой для них.
Решение по поводу нового формата клубного чемпионата мира будет принято на заседании совета ФИФА, которое состоится 14 марта в Майами (США).