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Сорокин высказался о новом формате клубного ЧМ

Алексей Сорокин Сергей Булкин/News.ru

Алексей Сорокин

спорт [ версия для печати ]

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) Алексей Сорокин заявил, что для решения вопроса относительно нового формата клубного чемпионата по футболу была создана специальная комиссия.

«На последнем совете во избежание каких-то недопониманий и слишком живого обмена мнениями была создана специальная комиссия.  Она внимательно изучит вопрос и спокойно доложит на следующем заседании совета», — приводит слова Сорокина «360».

По словам Сорокина, на данный момент происходит обработка мнений всех членов. Он подчеркнул, что у каждой конфедерации своя точка зрения в данной ситуации, поэтому точно сказать, как решится ситуация, трудно.

«Для всех очевидно одно — скорее всего, в текущем формате он не сохранится», — заключил он.

Президент ФИФА Джанни Инфантино в мае текущего года выступил с инициативой о реорганизации клубного чемпионата мира. Он предложил проводить турнир один раз в четыре года и увеличить число участников до 24 команд. Половина мест среди участников должна быть у европейских клубов. Однако представители Лиги чемпионов посчитали такой проект угрозой для них.

Решение по поводу нового формата клубного чемпионата мира будет принято на заседании совета ФИФА, которое состоится 14 марта в Майами (США).


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