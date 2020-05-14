Слуцкий заявил, что нерационально возобновлять премьер-лигу в июне

Возобновлять сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу рано. Об этом заявил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.
На YouTube-канале Василия Уткина он сказал, что футболистам будет рискованно играть после трёх месяцев без тренировок. По его словам, нельзя сравнивать ситуации с сезоном в России и в Европе.
Матчи через два дня на третий, а следующий чемпионат стартует через неделю,— прокомментировал Слуцкий возможное расписание игр.
По его мнению, это приведёт к тому, что «спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий».
Ранее руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.
Добавьте наши новости в избранные источники