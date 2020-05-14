Слуцкий заявил, что нерационально возобновлять премьер-лигу в июне

https://static.news.ru/photo/86aa19c4-95ec-11ea-9b04-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Возобновлять сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу рано. Об этом заявил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.

На YouTube-канале Василия Уткина он сказал, что футболистам будет рискованно играть после трёх месяцев без тренировок. По его словам, нельзя сравнивать ситуации с сезоном в России и в Европе.

Матчи через два дня на третий, а следующий чемпионат стартует через неделю,— прокомментировал Слуцкий возможное расписание игр.

По его мнению, это приведёт к тому, что «спасая этот сезон, мы рискуем потерять следующий».

Ранее руководство РПЛ и Российского футбольного союза (РФС) обсудило с клубами варианты возобновления сезона-2019/20. РПЛ предложила командам два варианта календаря, которые основаны на рекомендации Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершить чемпионаты 2 августа. В одном из вариантов старт намечен на 21 июня, писал NEWS.ru.