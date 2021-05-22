Скончался самый пожилой велогонщик планеты Робер Маршан

https://static.news.ru/photo/240d8c0e-baf0-11eb-95f9-96000091f725_660.jpg Робер Маршан в возрасте 105 лет Фото: Florian David/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Французский велогонщик Робер Маршан скончался на 110-м году жизни, передаёт телеканал Franceinfo. Его не стало во сне в ночь на 22 мая.

В возрасте 105 лет покойного признали самым пожилым велосипедистом мира. Он ушёл из спорта после потери слуха в 108 лет. В 2012-м Маршан стал рекордсменом в одночасовом велотреке в категории старше 100 лет на дистанции 24,250 км.

В январе 2014-го мужчина улучшил собственный результат до 26,927 км. В 106 лет медики посоветовали ему бросить велоспорт. Робер прислушался, но полностью не отказался от увлечения.

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