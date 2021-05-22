Скончался самый пожилой велогонщик планеты Робер Маршан

Французский велогонщик Робер Маршан скончался на 110-м году жизни, передаёт телеканал Franceinfo. Его не стало во сне в ночь на 22 мая.
В возрасте 105 лет покойного
В январе 2014-го мужчина улучшил собственный результат до 26,927 км. В 106 лет медики посоветовали ему бросить велоспорт. Робер прислушался, но полностью не отказался от увлечения.
Накануне заслуженный тренер СССР и России, почётный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов скончался на 88-м году жизни. Специалист умер в одиночестве — родственники были за городом. Дверь его квартиры вскрыли 19 мая, после того как он перестал отвечать на звонки.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной команды девушек Санкт-Петербурга по баскетболу Виктор Королёв скончался во время матча за бронзу первенства России. Департамент РФБ по организации и проведению первенств РФ принял решение досрочно закончить игру.