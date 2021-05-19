Умер биатлонист и тренер Александр Привалов

https://static.news.ru/photo/575fe874-b8eb-11eb-899c-96000091f725_660.jpg Фото: rusbiathlon.ru

Заслуженный тренер СССР и России, почётный вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Привалов скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщает СБР в Facebook.

Выдающийся тренер и деятель биатлона до последнего дня был преисполнен энергии и планов. В начале мая лёг в больницу на плановое обследование и в понедельник, 17 мая, выписался. Коллеги из его навек любимого и родного общества «Динамо» привезли Александра Васильевича домой. Привалов был бодр, общителен и преисполнен планов, которые переполняли его всегда, — отмечается в сообщении.

Привалов умер в одиночестве — родственники были за городом. Дверь его квартиры вскрыли 19 мая, после того как он перестал отвечать на звонки.

Будучи спортсменом, Привалов становился призёром Олимпийских игр и чемпионата мира, позже работал старшим и главным тренером в сборной СССР.

Ранее стало известно, что в июне 2020 года Александр Привалов возглавил выборную комиссию СБР. Он отметил, что пригласил для участия в работе выборной комиссии других ветеранов биатлона, среди которых, например, Виктор Маматов и Александр Елизаров.