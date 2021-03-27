В Петербурге во время матча умер тренер баскетбольной команды

Фото: Федерация баскетбола Санкт-Петербурга

Тело новорождённого младенца найдено в мусорном контейнере в одном из районов Ульяновска. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства здравоохранения.

По информации ведомства, инцидент произошёл утром 27 марта. Нашедший ребёнка позвонил в полицию Засвияжского района. Информацию также передали в скорую помощь. В ходе выезда бригада скорой помощи обнаружила труп недоношенного...