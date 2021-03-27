В Петербурге во время матча умер тренер баскетбольной команды

Главный тренер сборной команды девушек Санкт-Петербурга по баскетболу Виктор Королёв скончался во время матча за бронзу первенства России.
Встреча за 3-е место между Санкт-Петербургом-1 и Москвой-3 была прервана на 9-й минуте при счёте 17:9. Главный тренер петербурженок Виктор Королёв потерял сознание и скоропостижно скончался, — сообщает Российская федерация баскетбола (РФБ).
Департамент РФБ по организации и проведению первенств России принял решение досрочно закончить игру. Финал между Самарской областью и Москвой-1 также было решено не проводить. Обе игры могут состояться позже, решение по этому вопросу спортивные функционеры примут в ближайшее время.
В РФБ выразили соболезнования родным, близким и коллегам Королёва.
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