Президент группы туркомпаний Борис Музенидис умер от COVID-19

Основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис скончался от связанных с коронавирусной инфекцией осложнений.
Смерть предпринимателя
Да, это действительно так. Причиной стали проблемы с сердцем после коронавируса, — сказал Масманидис.
Гендиректор группы компаний отметил, что коллеги покойного пребывают в глубоком шоке и «пытаются переосмыслить эту мысль». В настоящее время решается вопрос транспортировки тела из Москвы в Грецию. Это может произойти 31 марта. Дату похорон объявят позже.
Ранее NEWS.ru сообщал, что от коронавируса скончался бывший заместитель руководителя Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов. Экс-разведчик умер в госпитале ФСБ в Москве.