Президент группы туркомпаний Борис Музенидис умер от COVID-19

https://static.news.ru/photo/e0c9dadc-8efe-11eb-be77-96000091f725_660.jpg Борис Музенидис Фото: mouzenidis-travel.ru

Основатель и президент группы туристических компаний Mouzenidis Борис Музенидис скончался от связанных с коронавирусной инфекцией осложнений.

Смерть предпринимателя подтвердил РИА Новости гендиректор группы компаний Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис. Ранее профильное издание сообщило о кончине Музенидиса и назвало это событие «чёрным днём для греческого туризма».

Да, это действительно так. Причиной стали проблемы с сердцем после коронавируса, — сказал Масманидис.

Гендиректор группы компаний отметил, что коллеги покойного пребывают в глубоком шоке и «пытаются переосмыслить эту мысль». В настоящее время решается вопрос транспортировки тела из Москвы в Грецию. Это может произойти 31 марта. Дату похорон объявят позже.

Ранее NEWS.ru сообщал, что от коронавируса скончался бывший заместитель руководителя Службы внешней разведки РФ генерал-полковник Виталий Маргелов. Экс-разведчик умер в госпитале ФСБ в Москве.