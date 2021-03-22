Бывший замглавы СВР Виталий Маргелов умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5813aee8-d7f3-11e9-a5d4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Умер бывший заместитель руководителя Службы внешней разведки генерал-полковник Виталий Маргелов. Причиной смерти стал коронавирус, рассказал его сын Михаил Маргелов.

Мужчина скончался в госпитале ФСБ в Москве.

Отец умер сегодня около 21:00 по Москве в госпитале ФСБ. Причина — COVID, он неделю уже был в реанимации, у него было обширное поражение лёгких, — рассказал Михаил журналистам ТАСС.

Похоронами и прощанием с мужчиной будет заниматься СВР, отметил он. По его словам, врачи пока не сказали, могут ли похороны быть открытыми.

Ориентировочно прощание будет в конце недели, в четверг-пятницу, — добавил он.

Виталий Маргелов начал служить в СВР в 1965 году. В 1980-х годах он руководил 5-м отделом Первого главного управления КГБ СССР, которое отвечало за Балканские страны и Западную Европу. С 1997 по 2003 год он занимал пост замдиректора службы по оперативным вопросам, а в 2003 году попал в Госдуму.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Как писал NEWS.ru, ранее в Санкт-Петербурге медики обнаружили у детей, бессимптомно перенёсших коронавирус, опасные последствия. У них наблюдались судороги, полиневриты, сильные боли в животе, интоксикация и нарушения в анализах крови.