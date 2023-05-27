Скончался олимпийский чемпион по гандболу Игорь Васильев

Фото: rushandball.ru

Игорь Васильев

Олимпийский чемпион 1992 года по гандболу, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев скончался на 58-м году жизни, сообщила в Telegram пресс-служба Федерации гандбола России. Причины смерти спортсмена не раскрываются. Представители Федерации гандбола принесли соболезнования родным и близким погибшего.

В пятницу печальная новость пришла из Волгограда. На 58-м году жизни скончался знаменитый гандболист, бывший правый полусредний сборной России, заслуженный мастер спорта СССР Игорь Васильев. <...> Федерация гандбола России скорбит. Мы выражаем соболезнования всем родным и близким Игоря Владимировича, — говорится в сообщении.

Васильев родился в 1964 году в Волгограде. Начинал свою карьеру он в местном гандбольном клубе «Каустик», в 1996 году команда при его участии выиграла чемпионат России. Позднее он играл в гандбольных клубах Испании, Германии и Швейцарии.

В 1992 году Васильев стал олимпийским чемпионом по гандболу, выступая за объединенную команду постсоветских республик. Спустя год он стал чемпионом России, а в 1994 году — серебряным призером европейского первенства.

После окончания игровой карьеры спортсмен работал тренером в немецких клубах «Нидер-Ольм» и «Верхайм». Спустя некоторое время он вернулся в Россию и до последнего дня числился вице-президентом родного «Каустика».

В апреле 2023 года стало известно о смерти выдающегося спортсмена, мастера спорта СССР по спортивной гимнастике Юрия Королева, он скончался на 60-м году жизни. Причины смерти не названы.