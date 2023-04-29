Умерла легенда спортивной гимнастики Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

Фото: Уткин Игорь/Фотохроника ТАСС

Юрий Королев

Выдающийся спортсмен, мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев скончался на 60-м году жизни, сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России в субботу, 29 апреля. Причины смерти не раскрываются.

С трудом верится, что ушел из жизни девятикратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР и легенда мировой гимнастики. Это огромная потеря, выражаем соболезнования родственникам, близким и всему сообществу спортивной гимнастики, — заявили в федерации.

Также на счету Королева три серебряные и одна бронзовая медали мировых первенств. Он четыре раза занимал второе место и один раз — третье на чемпионатах Европы.

Королев родился во Владимире. Губернатор области Александр Авдеев в своем Telegram-канале выразил соболезнования его семье и друзьям.

Он был известен и уважаем в родном регионе, его примеру следовали и продолжат следовать. Юрий был легендой российского спорта, отзывчивым и неравнодушным человеком, спортсменом с сильным характером, настоящим тружеником и авторитетом для своих учеников, его энергия вдохновляла всех, — заявил Авдеев.

Ранее в Москве скончался российский артист Василий Масалитин. Вероятной причиной смерти стал «тромб после хирургического вмешательства на ноге».

Масалитин в основном исполнял второстепенные роли и принимал участие в съемках множества отечественных сериалов, включая «Реальные пацаны», «След», «Даешь молодежь», «Измены», «Ольга» и других.