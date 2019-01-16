Шарапова выиграла второй матч на Australian Open

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах победила шведку Ребекку Петерсон.
Встреча последнего запуска игрового дня завершилась со счётом 6:2, 6:1.
В следующем круге россиянка встретится с датчанкой Каролин Возняцки. Она третья ракетка мира и действующая чемпионка австралийского мэйджора.
Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.
Россиянка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.
Как писал News.ru, Шарапова проедется по России.