Шарапова выиграла второй матч на Australian Open

https://news.ru/storage/news/e3d7710f3990cebe6d90bc99c756aed3/671e497e-18a5-4ea8-bfca-7ba2a5f53f81_850.jpg Lui Siu Wai/Xinhua/Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова во втором круге Открытого чемпионата Австралии в двух сетах победила шведку Ребекку Петерсон.

Встреча последнего запуска игрового дня завершилась со счётом 6:2, 6:1.

В следующем круге россиянка встретится с датчанкой Каролин Возняцки. Она третья ракетка мира и действующая чемпионка австралийского мэйджора.

Шарапова вернулась на корт после 15-месячной дисквалификации за приём запрещённого мельдония. Спортсменка смогла доказать, что неумышленно продолжала употреблять мельдоний после того, как он был включён в список запрещённых препаратов.

Россиянка — пятикратная чемпионка турниров серии Большого шлема, серебряный призёр Олимпиады в 2012 году и бывшая первая ракетка мира. Сейчас она занимает 30-ю строчку в мировом рейтинге.

Как писал News.ru, Шарапова проедется по России.