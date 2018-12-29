USD  69.5218 EUR  79.6581
GOLD1,280 $   Brent53.09 $ Bitcoin3,897.81 $
МОСКВА-8°C15:04
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Шарапова узнала соперницу на первом турнире сезона

Мария Шарапова Сергей Булкин/News.ru

Мария Шарапова

спорт [ версия для печати ]

Российская теннисистка Мария Шарапова узнала, с кем сыграет в первом круге турнира в китайском Шэньчжене. Он стартует 30 января, жеребьёвка состоялась накануне.

На старте турнира Шарапова сыграет с Тимеей Бачински из Швейцарии. Россиянка занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Швейцарка — 192-е.

Другие представительницы России также узнали своих соперниц: Анастасия Павлюченкова сыграет с румынкой Аной Богдан, Евгения Родина — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с Лаксикой Кумхум из Таиланда, а Екатерина Александрова — со словенкой Далилой Якупович.

Шарапова смутилась и снялась в клипе Spice Girls, как писал News.ru.


#теннис #МарияШарапова
самое читаемое
в мире
Британское «предупреждение» РФ в Чёрном море рассмешило США
в мире
Меланию Трамп высмеяли за «невидимые» брюки


читайте также
спорт 13:07, 29 декабря 2018
Обнародован состав сборной России на КМ по биатлону
спорт 12:53, 29 декабря 2018
В Москве избили обладателя Кубка России по футболу
спорт 12:39, 29 декабря 2018
Жулин раскритиковал «плоских» фигуристок
Лента новостей
общество 15:01
Власти упростили признание дачного дома жилым
в мире 15:00
Небензя назвал уход США и Сирии правильным шагом
спорт 14:57
Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону
спорт 14:49
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
политика 14:45
Кабмин РФ опубликовал список запрещённых товаров из Украины
Другие новости
спорт 14:57
Объявлен состав женской сборной России на КМ по биатлону
спорт 14:49
Миронова выиграла спринт на «Ижевской винтовке»
спорт 14:30
Чемпионка ОИ поведала о психическом расстройстве
спорт 14:23
Геркусу в «Локомотиве» нашли замену
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top