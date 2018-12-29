Шарапова узнала соперницу на первом турнире сезона

https://news.ru/storage/news/13714e4d3fd659b890b82a86ee09bb1a/01a22540-2077-40cf-a83d-044b74005736_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Мария Шарапова

Российская теннисистка Мария Шарапова узнала, с кем сыграет в первом круге турнира в китайском Шэньчжене. Он стартует 30 января, жеребьёвка состоялась накануне.

На старте турнира Шарапова сыграет с Тимеей Бачински из Швейцарии. Россиянка занимает 29-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Швейцарка — 192-е.

Другие представительницы России также узнали своих соперниц: Анастасия Павлюченкова сыграет с румынкой Аной Богдан, Евгения Родина — с Зариной Дияс из Казахстана, Вера Звонарёва — с Лаксикой Кумхум из Таиланда, а Екатерина Александрова — со словенкой Далилой Якупович.

Шарапова смутилась и снялась в клипе Spice Girls, как писал News.ru.